Bridge à la plage Initiation de bridge Plage Benoit La Baule-Escoublac
Bridge à la plage Initiation de bridge Plage Benoit La Baule-Escoublac mardi 18 août 2026.
La Baule-Escoublac
Bridge à la plage Initiation de bridge
Plage Benoit Avenue de la mésange La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-18 16:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Dans le cadre du Festival international de bridge de La Baule, venez vous inititiez au bridge les pieds dans l’eau avec le club de bridge de La Baule. .
Plage Benoit Avenue de la mésange La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 16 03 contact@festivalbridgelabaule.com
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English :
L’événement Bridge à la plage Initiation de bridge La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44
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