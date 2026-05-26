Bridge à la plage Initiation de bridge Plage Benoit La Baule-Escoublac

La Baule-Escoublac

Bridge à la plage Initiation de bridge

Plage Benoit Avenue de la mésange La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:00:00

fin : 2026-08-18 16:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Dans le cadre du Festival international de bridge de La Baule, venez vous inititiez au bridge les pieds dans l’eau avec le club de bridge de La Baule. .

Plage Benoit Avenue de la mésange La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 16 03 contact@festivalbridgelabaule.com

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English :

L’événement Bridge à la plage Initiation de bridge La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44