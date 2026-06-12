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Bridge rue des Sentes Saint-Quay-Portrieux

Bridge rue des Sentes Saint-Quay-Portrieux vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : rue des Sentes

Adresse : Boulevard du Général de Gaulle

Ville : 22410 Saint-Quay-Portrieux

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Tarif :

Saint-Quay-Portrieux

Bridge

rue des Sentes Boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

À l’ancienne mairie, quai de la République. 13h45-18h. Ouverts aux licenciés de la FFB. Droit de table 4€.

Nombre de places limité. Inscriptions au 06 58 12 36 82 (M. Melchior).   .

rue des Sentes Boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 58 12 36 82 

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English :

L’événement Bridge Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-08 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme

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