Brigades de déraillement public pour transports en commun, Dans les transports en commun, Villeurbanne
Brigades de déraillement public pour transports en commun, Dans les transports en commun, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.
Brigades de déraillement public pour transports en commun Samedi 20 juin, 09h00 Dans les transports en commun Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T09:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-20T09:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:59:00+02:00
Métros et bus sont pris d’assaut par des propositions surréalistes : la crise existentielle d’un contrôleur, la transformation d’une rame en restaurant étoilé ou en club de tango… Des formats courts interprétés par les élèves du Conservatoire de Lyon et le collectif Xanadou.
En continu, dans les transports en commun. Suivez-les en direct grâce au QR code !
Tout public
Création avec les élèves du Conservatoire de Lyon
Coproduction des Ateliers Frappaz
Dans les transports en commun 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Métros et bus sont pris d’assaut par des propositions surréalistes.
©Loic Nys
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