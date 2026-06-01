Brik-ha-Brak, Jardin du Hangar – Vilaine Pousse, Rennes

Brik-ha-Brak Vendredi 26 juin, 16h00 Jardin du Hangar – Vilaine Pousse Ille-et-Vilaine

Entrée libre et gratuite avec possibilité de soutien prix libre sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T16:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-26T16:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:59:00+02:00

Comme un Etabli, Skeudenn Bro Roazhon et Vilaine Pousse ont joint leur force pour vous proposer un évènement exceptionnel avec une programmation exceptionnelle pour le Brik-ha-Brak : réservez votre vendredi 26 juin, car va falloir venir danser !

Cet événement commencera la journée et finira la nuit avec au programme :

De 16h à 19h :

Vide atelier

♣️ Concours de palets avec Roazhon Fusion

Vélo smoothie

Brassage de bière au sarrasin avec les Biéronautes

Initiation à la danse bretonne avec Biz-Bihan

Puis dès 19h, FEST-NOZ avec une programmation musicale de foooolie :

Modkozmik

Hamon / Martin

Eris

Diridollou / Lavigne

On a hâte de vous voir jouer et danseeeer

Cet événement s’inscrit dans la programmation de Cet Été à Rennes.

de 16h à 19h pour les animations et ateliers, de 19h à 00h pour le fest-noz

5 et 7 rue Bahon Rault à Rennes (10mn à vélo de Saint-Anne!)

Événement prix libre (conscient 8€, soutien 10€) et ouvert à tous·tes !

Jardin du Hangar – Vilaine Pousse 7 rue Bahon Rault Rennes 35704 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne

Après-midi conviviale des associations du quartier Saint-Martin, suivi d’un Fest-Noz dans le jardin de Vilaine Pousse, en co-organisation avec Comme un Etabli, Skeudenn Bro Roazhon et Dastum.

Comme un Etabli