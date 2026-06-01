Brik-ha-Brak, Jardin du Hangar – Vilaine Pousse, Rennes
Brik-ha-Brak, Jardin du Hangar – Vilaine Pousse, Rennes vendredi 26 juin 2026.
Brik-ha-Brak Vendredi 26 juin, 16h00 Jardin du Hangar – Vilaine Pousse Ille-et-Vilaine
Entrée libre et gratuite avec possibilité de soutien prix libre sur place.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T16:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-26T16:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:59:00+02:00
Comme un Etabli, Skeudenn Bro Roazhon et Vilaine Pousse ont joint leur force pour vous proposer un évènement exceptionnel avec une programmation exceptionnelle pour le Brik-ha-Brak : réservez votre vendredi 26 juin, car va falloir venir danser !
Cet événement commencera la journée et finira la nuit avec au programme :
De 16h à 19h :
Vide atelier
♣️ Concours de palets avec Roazhon Fusion
Vélo smoothie
Brassage de bière au sarrasin avec les Biéronautes
Initiation à la danse bretonne avec Biz-Bihan
Puis dès 19h, FEST-NOZ avec une programmation musicale de foooolie :
Modkozmik
Hamon / Martin
Eris
Diridollou / Lavigne
On a hâte de vous voir jouer et danseeeer
Cet événement s’inscrit dans la programmation de Cet Été à Rennes.
de 16h à 19h pour les animations et ateliers, de 19h à 00h pour le fest-noz
5 et 7 rue Bahon Rault à Rennes (10mn à vélo de Saint-Anne!)
Événement prix libre (conscient 8€, soutien 10€) et ouvert à tous·tes !
Jardin du Hangar – Vilaine Pousse 7 rue Bahon Rault Rennes 35704 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne
Après-midi conviviale des associations du quartier Saint-Martin, suivi d’un Fest-Noz dans le jardin de Vilaine Pousse, en co-organisation avec Comme un Etabli, Skeudenn Bro Roazhon et Dastum.
Comme un Etabli
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