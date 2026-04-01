Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Brin d’aillet au Château de Bonbonnet Ars

Brin d’aillet au Château de Bonbonnet Ars jeudi 30 avril 2026.

Adresse : 1 chemin de bonbonnet

Ville : 16130 Ars

Département : Charente

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 26 26

Ars

Brin d’aillet au Château de Bonbonnet

1 chemin de bonbonnet Ars Charente

Tarif : 26 – 26 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 19:00:00
fin : 2026-04-30 23:45:00

Date(s) :
2026-04-30

Soirée Brin d’aillet au Château de Bonbonnet
Avec un:
– Concert Live
– Buffet dinatoire
– Des gin to et du vin
  .

1 chemin de bonbonnet Ars 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 72 15 33  ebeaufour@maisonferrand.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Brin d’aillet evening at Château de Bonbonnet
With a:
– Live concert
– Buffet dinner
– Gin tonic and wine

L’événement Brin d’aillet au Château de Bonbonnet Ars a été mis à jour le 2026-04-16 par Destination Cognac

À voir aussi à Ars (Charente)