Ars

Brin d’aillet au Château de Bonbonnet

1 chemin de bonbonnet Ars Charente

Tarif : 26 – 26 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 19:00:00

fin : 2026-04-30 23:45:00

Date(s) :

2026-04-30

Soirée Brin d’aillet au Château de Bonbonnet

Avec un:

– Concert Live

– Buffet dinatoire

– Des gin to et du vin

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1 chemin de bonbonnet Ars 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 72 15 33 ebeaufour@maisonferrand.com

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English :

Brin d’aillet evening at Château de Bonbonnet

With a:

– Live concert

– Buffet dinner

– Gin tonic and wine

L’événement Brin d’aillet au Château de Bonbonnet Ars a été mis à jour le 2026-04-16 par Destination Cognac