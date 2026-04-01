Brin d’aillet au Château de Bonbonnet Ars
Brin d’aillet au Château de Bonbonnet Ars jeudi 30 avril 2026.
Ars
Brin d’aillet au Château de Bonbonnet
1 chemin de bonbonnet Ars Charente
Tarif : 26 – 26 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 19:00:00
fin : 2026-04-30 23:45:00
Date(s) :
2026-04-30
Soirée Brin d’aillet au Château de Bonbonnet
Avec un:
– Concert Live
– Buffet dinatoire
– Des gin to et du vin
.
1 chemin de bonbonnet Ars 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 72 15 33 ebeaufour@maisonferrand.com
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English :
Brin d’aillet evening at Château de Bonbonnet
With a:
– Live concert
– Buffet dinner
– Gin tonic and wine
L’événement Brin d’aillet au Château de Bonbonnet Ars a été mis à jour le 2026-04-16 par Destination Cognac
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