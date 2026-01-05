Visite | La Distillerie de Citadelle 1, Chemin de Bonbonnet Ars

Visite | La Distillerie de Citadelle

1, Chemin de Bonbonnet 1 chemin de Bonbonnet Ars Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-06

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-05-06 2026-11-01 2026-12-01

Découvrez les secrets de la production du gin Citadelle à la Distillerie des baies de genièvre aux agrumes, en passant par la distillation et le vieillissement, chaque étape est partagée avec passion.

1, Chemin de Bonbonnet 1 chemin de Bonbonnet Ars 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 72 15 33 visite@citadellegin.com

English : Visit | Citadelle Distillery

Discover the secrets of Citadelle gin production at the Distillery: from juniper berries and citrus fruit to distillation and ageing, each stage is shared with passion.

