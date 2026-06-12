Brin de lecture rue de la Gare Laneuveville-aux-Bois

Laneuveville-aux-Bois

Brin de lecture

rue de la Gare Stade Gerardin Laneuveville-aux-Bois Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Pendant l’été, les bibliothécaires sortent les livres des étagères et vont à la rencontre des personnes éloignées des médiathèques, dans les quartiers de Lunéville ou dans les villages de la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat.

Alors ne soyez pas étonnés si vous croisez le chemin des bibliothécaires, les bras chargés de livres et de couvertures. Joignez-vous à eux pour un moment de détente autour des contes et des histoires.Tout public

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rue de la Gare Stade Gerardin Laneuveville-aux-Bois 54370 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 73 78 78 jeunesse@delunevilleabaccarat.fr

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English :

During the summer, librarians take books off the shelves and go out to meet people who arefrom the media centers, in the neighborhoods of Lunéville or in the villages of the Lunéville-Baccarat Community of Communes.

So don’t be surprised if you run into the librarians, their arms loaded with books and blankets. Join them for a relaxing moment with fairy tales and stories.

L’événement Brin de lecture Laneuveville-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-12 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS