Laneuveville-aux-Bois

Montée historique

Laneuveville-aux-Bois Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Auto 5eme Montée Historique de Laneuveville-aux-Bois vers le Fort, à l’est de Lunéville. (Anciennement Montée du Fort de Manonviller)

Cette manifestation est ouverte à tout véhicule de plus de 30 ans, ainsi qu’à des voitures prestigieuses, rares, à caractère exceptionnel ou présentant un grand intérêt historique. Cette manifestation n’est pas une épreuve de vitesse mais une démonstration, avec comme seul objectif la notion de plaisir sans prise de risques inutiles. Le but étant de rouler à sa main en toute sécurité sur route fermée. Cette année, le départ se fera depuis le village de Laneuveville-aux-Bois (54370) sur une route totalement rénovée, avec un parcours allongé de 500m. Exposition de véhicules anciens et d’exception. Buvette et restauration sur place.

Accès gratuit !Tout public

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Laneuveville-aux-Bois 54370 Meurthe-et-Moselle Grand Est ecuriestanislas@gmail.com

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English :

Car? 5th Historic Hill Climb from Laneuveville-aux-Bois to the Fort, east of Lunéville. (Formerly the Montée du Fort de Manonviller)

This event is open to any vehicle over 30 years old, as well as prestigious, rare, exceptional, or historically significant cars. This event is not a speed competition but a demonstration, with the sole objective of enjoying the experience without taking unnecessary risks. The goal is to drive at one’s own pace in complete safety on a closed road. This year, the event will start from the village of Laneuveville-aux-Bois (54370) on a completely renovated road, with a route extended by 500 meters. Exhibition of classic and rare vehicles. Refreshments and food available on site.

Free admission!

L’événement Montée historique Laneuveville-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-12 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS