Mo’Bilan Santé cour de l’école Laneuveville-aux-Bois
mardi 28 juillet 2026 · cour de l'école · Laneuveville-aux-Bois
Informations pratiques
Laneuveville-aux-Bois
Mo’Bilan Santé
cour de l’école 42 Grande Rue Laneuveville-aux-Bois Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 12:00:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-05
Organisé par la collectivité territoriale. Dans la cour de l’école.Tout public
0 .
cour de l’école 42 Grande Rue Laneuveville-aux-Bois 54370 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 72 05 64 contact@ccsanon.fr
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English :
Organized by the local government. In the schoolyard.
L’événement Mo’Bilan Santé Laneuveville-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-12 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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