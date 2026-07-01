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Mo’Bilan Santé cour de l’école Laneuveville-aux-Bois

mardi 28 juillet 2026 · cour de l'école · Laneuveville-aux-Bois

Mo’Bilan Santé cour de l’école Laneuveville-aux-Bois

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
cour de l'école
Adresse
42 Grande Rue
Ville
54370 Laneuveville-aux-Bois
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Laneuveville-aux-Bois

Mo’Bilan Santé

cour de l’école 42 Grande Rue Laneuveville-aux-Bois Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 12:00:00

Date(s) :
2026-07-28 2026-08-05

Organisé par la collectivité territoriale. Dans la cour de l’école.Tout public
0  .

cour de l’école 42 Grande Rue Laneuveville-aux-Bois 54370 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 72 05 64  contact@ccsanon.fr

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English :

Organized by the local government. In the schoolyard.

L’événement Mo’Bilan Santé Laneuveville-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-12 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS

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