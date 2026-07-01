Mo’Bilan Santé cour de l’école Laneuveville-aux-Bois

Informations pratiques

Laneuveville-aux-Bois

Mo’Bilan Santé

cour de l’école 42 Grande Rue Laneuveville-aux-Bois Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-28 12:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-05

Organisé par la collectivité territoriale. Dans la cour de l’école.Tout public

0 .

cour de l’école 42 Grande Rue Laneuveville-aux-Bois 54370 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 72 05 64 contact@ccsanon.fr

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English :

Organized by the local government. In the schoolyard.

L’événement Mo’Bilan Santé Laneuveville-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-12 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS