British Cinéma Pressure Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer

jeudi 24 septembre 2026 · Cinéma de la Plage · Hauteville-sur-Mer

Informations pratiques

Hauteville-sur-Mer

British Cinéma Pressure

Cinéma de la Plage 30 avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 14:30:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

British Cinéma avec sous-titres en français (with french subtitles) Pressure suivi d’un TeaTime au Cinéma de la Plage. .

Cinéma de la Plage 30 avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22

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English : British Cinéma Pressure

L’événement British Cinéma Pressure Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-01 par Coutances Tourisme