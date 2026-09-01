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British Cinéma Pressure Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer

jeudi 24 septembre 2026 · Cinéma de la Plage · Hauteville-sur-Mer

British Cinéma Pressure Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Cinéma de la Plage
Adresse
30 avenue de l'Aumesle
Ville
50590 Hauteville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Hauteville-sur-Mer

British Cinéma Pressure

Cinéma de la Plage 30 avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 14:30:00
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24

British Cinéma avec sous-titres en français (with french subtitles) Pressure suivi d’un TeaTime au Cinéma de la Plage.   .

Cinéma de la Plage 30 avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22 

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English : British Cinéma Pressure

L’événement British Cinéma Pressure Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-01 par Coutances Tourisme

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