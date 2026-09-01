British Cinéma Pressure Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer
jeudi 24 septembre 2026 · Cinéma de la Plage · Hauteville-sur-Mer
Informations pratiques
Hauteville-sur-Mer
British Cinéma Pressure
Cinéma de la Plage 30 avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 14:30:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
British Cinéma avec sous-titres en français (with french subtitles) Pressure suivi d’un TeaTime au Cinéma de la Plage. .
Cinéma de la Plage 30 avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22
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English : British Cinéma Pressure
L’événement British Cinéma Pressure Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-01 par Coutances Tourisme
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