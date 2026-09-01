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Cinéma et rencontre Nous l’orchestre Hauteville-sur-Mer

vendredi 11 septembre 2026 · Hauteville-sur-Mer

Cinéma et rencontre Nous l’orchestre Hauteville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
34 Avenue de l'Aumesle
Ville
50590 Hauteville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Hauteville-sur-Mer

Cinéma et rencontre Nous l’orchestre

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 21:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Cinéma et rencontre Nous l’orchestre avec Nicolas Martynciow, caisse claire solo à l’orchestre de Paris CinéMusic.
Rendez-vous à 21h au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer.   .

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22 

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English : Cinéma et rencontre Nous l’orchestre

L’événement Cinéma et rencontre Nous l’orchestre Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-11 par Coutances Tourisme

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