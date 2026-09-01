Cinéma et rencontre Nous l’orchestre Hauteville-sur-Mer
vendredi 11 septembre 2026 · Hauteville-sur-Mer
Informations pratiques
Hauteville-sur-Mer
Cinéma et rencontre Nous l’orchestre
34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 21:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Cinéma et rencontre Nous l’orchestre avec Nicolas Martynciow, caisse claire solo à l’orchestre de Paris CinéMusic.
Rendez-vous à 21h au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer. .
34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22
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English : Cinéma et rencontre Nous l’orchestre
L’événement Cinéma et rencontre Nous l’orchestre Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-11 par Coutances Tourisme
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