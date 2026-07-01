Visite guidée : de la Patagonie au château des Pavillons à Hauteville-sur-Mer, Château des Pavillons, Hauteville-sur-Mer

Informations pratiques

Visite guidée : de la Patagonie au château des Pavillons à Hauteville-sur-Mer Samedi 19 septembre, 10h00 Château des Pavillons Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Les propriétaires actuels vous feront visiter les extérieurs du château, les communs et les douves attenantes.

Cette visite exceptionnelle est liée à celle du château d’Annoville (à 1 km au sud) qui se tiendra à 14 h le même jour.

Château des Pavillons 6 rue du Pavillon, 50590 Hauteville-sur-Mer Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie 06 48 36 13 22 Les Pavillons, récemment acquis par de nouveaux propriétaires, bénéficient d’importants travaux de restauration avec le soutien de la Fondation du patrimoine. Il était urgent d’engager ces travaux !

Ce manoir, constitué de trois pavillons flanqués de deux tours, a longtemps été la propriété de la famille Michel d’Annoville. Construit autour d’un pavillon de chasse datant de la fin du XVIIe siècle ou du début du XVIIIe siècle, il a été complété au cours du XVIIIe siècle et modifié au XIXe siècle.

Georges-Ernest Michel d’Annoville épouse au château de Chanteloup en 1898, Lokoma Amelot de Chaillou, née sur le territoire du Rio Négro (Patagonie, Argentine) vers 1874, fille adoptive de Léon-Edouard Amelot de Chaillou, ministre plénipotentiaire, retiré au château de Chanteloup.

Ils ont sept enfants : les trois aînés sont nés aux Pavillons, à Hauteville-sur-Mer, puis emménagent en 1904 au château d’Annoville qui était en restauration.

Lokoma décède au château d’Annoville en avril 1910, quelques jours après la naissance de son dernier enfant. Elle est enterrée dans l’enclos du cimetière d’Annoville. Parking en face du château.

Les propriétaires actuels vous feront visiter les extérieurs du château, les communs et les douves attenantes.

©François Bienvenue