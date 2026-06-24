Concert Matchet Place du Marché Hauteville-sur-Mer
Concert Matchet Place du Marché Hauteville-sur-Mer mardi 11 août 2026.
Hauteville-sur-Mer
Concert Matchet
Place du Marché Bistrot la Moussette Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Concert Matchet (chant / guitare) au bistrot La Moussette à Hauteville-sur-Mer. .
Place du Marché Bistrot la Moussette Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie
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English : Concert Matchet
L’événement Concert Matchet Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par Coutances Tourisme
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