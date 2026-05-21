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Stage carnet de voyage, croquis sur le motif Bernard Vernochet Galerie Hautaise Hauteville-sur-Mer

Stage carnet de voyage, croquis sur le motif Bernard Vernochet Galerie Hautaise Hauteville-sur-Mer

Stage carnet de voyage, croquis sur le motif Bernard Vernochet Galerie Hautaise Hauteville-sur-Mer mardi 11 août 2026.

Lieu : Galerie Hautaise

Adresse : 10 Avenue de l'Aumesle

Ville : 50590 Hauteville-sur-Mer

Département : Manche

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Hauteville-sur-Mer

Stage carnet de voyage, croquis sur le motif Bernard Vernochet

Galerie Hautaise 10 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 09:00:00
fin : 2026-08-11 17:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Stage carnet de voyage, croquis sur le motif avec Bernard Vernochet à la Galerie Hautaise.
Les 10 et 11 août 2026 (9h-17h).   .

Galerie Hautaise 10 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 76 61 86 46  bernardvernochet@orange.fr

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English : Stage carnet de voyage, croquis sur le motif Bernard Vernochet

L’événement Stage carnet de voyage, croquis sur le motif Bernard Vernochet Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-21 par Coutances Tourisme

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