Stage carnet de voyage, croquis sur le motif Bernard Vernochet Galerie Hautaise Hauteville-sur-Mer
Stage carnet de voyage, croquis sur le motif Bernard Vernochet Galerie Hautaise Hauteville-sur-Mer mardi 11 août 2026.
Hauteville-sur-Mer
Stage carnet de voyage, croquis sur le motif Bernard Vernochet
Galerie Hautaise 10 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 09:00:00
fin : 2026-08-11 17:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Stage carnet de voyage, croquis sur le motif avec Bernard Vernochet à la Galerie Hautaise.
Les 10 et 11 août 2026 (9h-17h). .
Galerie Hautaise 10 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 76 61 86 46 bernardvernochet@orange.fr
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English : Stage carnet de voyage, croquis sur le motif Bernard Vernochet
L’événement Stage carnet de voyage, croquis sur le motif Bernard Vernochet Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-21 par Coutances Tourisme
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