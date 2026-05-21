Stage carnet de voyage, croquis sur le motif Bernard Vernochet Galerie Hautaise Hauteville-sur-Mer

Hauteville-sur-Mer

Stage carnet de voyage, croquis sur le motif Bernard Vernochet

Galerie Hautaise 10 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 09:00:00

fin : 2026-08-11 17:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Stage carnet de voyage, croquis sur le motif avec Bernard Vernochet à la Galerie Hautaise.

Les 10 et 11 août 2026 (9h-17h). .

Galerie Hautaise 10 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 76 61 86 46 bernardvernochet@orange.fr

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English : Stage carnet de voyage, croquis sur le motif Bernard Vernochet

L’événement Stage carnet de voyage, croquis sur le motif Bernard Vernochet Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-21 par Coutances Tourisme