Stage de volley Terrain de football Hauteville-sur-Mer

Hauteville-sur-Mer

Stage de volley

Terrain de football D76 Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-08-10 11:00:00

fin : 2026-08-14 12:30:00

Date(s) :

2026-08-10

Stage de 5 jours avec Le Club des Marsouins de Beach-Volley, sur le terrain de football à Hauteville-sur-Mer, de 11h à 12h30. 10 ans et +.

Du 20 au 24 juillet

Du 27 au 31 juillet

Du 3 au 7 août

Du 10 au 14 août .

Terrain de football D76 Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 79 62 30 99

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English : Stage de volley

L’événement Stage de volley Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-22 par Coutances Tourisme