Stage de volley Terrain de football Hauteville-sur-Mer
Stage de volley Terrain de football Hauteville-sur-Mer lundi 10 août 2026.
Hauteville-sur-Mer
Stage de volley
Terrain de football D76 Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-08-10 11:00:00
fin : 2026-08-14 12:30:00
Date(s) :
2026-08-10
Stage de 5 jours avec Le Club des Marsouins de Beach-Volley, sur le terrain de football à Hauteville-sur-Mer, de 11h à 12h30. 10 ans et +.
Du 20 au 24 juillet
Du 27 au 31 juillet
Du 3 au 7 août
Du 10 au 14 août .
Terrain de football D76 Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 79 62 30 99
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English : Stage de volley
L’événement Stage de volley Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-22 par Coutances Tourisme
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