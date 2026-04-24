Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stage de volley Terrain de football Hauteville-sur-Mer

Stage de volley Terrain de football Hauteville-sur-Mer

Stage de volley Terrain de football Hauteville-sur-Mer lundi 10 août 2026.

Lieu : Terrain de football

Adresse : D76

Ville : 50590 Hauteville-sur-Mer

Département : Manche

Début : lundi 10 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Hauteville-sur-Mer

Stage de volley

Terrain de football D76 Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-08-10 11:00:00
fin : 2026-08-14 12:30:00

Date(s) :
2026-08-10

Stage de 5 jours avec Le Club des Marsouins de Beach-Volley, sur le terrain de football à Hauteville-sur-Mer, de 11h à 12h30. 10 ans et +.

Du 20 au 24 juillet
Du 27 au 31 juillet
Du 3 au 7 août
Du 10 au 14 août   .

Terrain de football D76 Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 79 62 30 99 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de volley

L’événement Stage de volley Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-22 par Coutances Tourisme

À voir aussi à Hauteville-sur-Mer (Manche)