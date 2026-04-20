Brö + La Table du Grapiot Pupillin

Pupillin

Brö + La Table du Grapiot

Place de l’église Pupillin Jura

Tarif : 0 – 0 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Dès 19h Buvette

19h30 Repas par la Table du Grapiot (sur réservation)

21h Concert de BRÖ Pop

Les enfants de Pupillin rencontreront l’artiste Brö vendredi après-midi pour

découvrir son univers.

BRÖ

BRÖ explore l’équilibre entre les contraires acoustique et électronique, fête et introspection, enfance et âge adulte. Active sur la scène indépendante francophone depuis 2019, elle trace sa route dans la Nouvelle Variété avec une musique sensible et audacieuse.

Si vous aimez Clara Luciani, Angèle, Adé

Repas par la Table du Grapiot (sur réservation)

La table du Grapiot vous servira un repas sur la place du village composé d’une entrée, plat et dessert pour 21€ (1€ reversé à l’association).

Réservation obligatoire (et paiement d’avance) à associationpupillin@gmail.com ou au 06.80.22.30.91.

Pour cette 12ème édition, le festival Les Nuits(Re)Belles se déroule du vendredi 29 mai au dimanche 21 juin pour 12 soirées musicales, gratuites, en plein air !

En 12 ans, Les Nuits (Re)Belles ce sont 92 communes jurassiennes, 109 associations partenaires, 31 groupes accueillis, 6 communautés de communes ou d’agglomération partenaires, 17 500 spectateur·rices.

Ce festival est orchestré par Le Moulin, Scène de Musiques Actuelles du Jura, qui

organise des concerts de septembre à juin sur l’ensemble du territoire jurassien.

Chaque année, le festival Les Nuits (Re)Belles vient clore la saison !

Pour cette édition 2026, Le Moulin fait escale à Chaumergy, Biarne, Vevy, Pupillin,Le Vaudioux, Parcey, Romange, Grozon, Cerniebaud, Vaudrey, Chille et Picarreau. .

Place de l’église Pupillin 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 50 40 accueil@lemoulinjura.fr

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English : Brö + La Table du Grapiot

L’événement Brö + La Table du Grapiot Pupillin a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA