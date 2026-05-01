Caves ouvertes du Domaine Désiré Petit Rue du Ploussard Pupillin

Pupillin

Caves ouvertes du Domaine Désiré Petit

Rue du Ploussard Domaine Désiré Petit Pupillin Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-14

C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons pour vous faire déguster notre gamme de vins et découvrir les nouveaux millésimes !

L’incontournable visite des chais vous permettra d’en apprendre davantage sur notre métier passionnant, avec également la découverte de notre musée de matériel ancien dédié à la vigne et au vin, d’une richesse incomparable dans la région.

Nous vous proposerons aussi un voyage dans les vignes afin de vous expliquer au mieux nos terroirs et notre façon de travailler la vigne.

Cette année, nous vous proposons également deux animations autour de la dégustation

> Atelier Mixologie

Laissez-vous emporter par la découverte des vins du Jura en cocktails ! Une façon originale de déguster nos vins.

> Les secrets de Muriel, atelier dégustation culinaire

Une parenthèse gourmande pour découvrir de subtils accords entre vins et saveurs.

Un moment de rencontre toujours chaleureux, conviviale en votre compagnie !

Avec la présence d’Agathe qui représente la Maison Jacquin (foie gras, rillettes, pâtés fins et autres gourmandises).

Tombola: 25 lots à gagner !

Pendant ces quatre jours, il vous sera offert pour tout achat d’un montant minimum de

100€ > une bouteille sera offerte

200€ > 2 bouteilles vous seront offertes

400€ > 3 bouteilles vous seront offertes

Exceptionnellement, nos offres sont valables pendant nos Caves Ouvertes du 14 au 17 mai 2026 et s’appliquent aux tarifs particuliers. .

Rue du Ploussard Domaine Désiré Petit Pupillin 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 01 20 contact@desirepetit.com

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English : Caves ouvertes du Domaine Désiré Petit

L’événement Caves ouvertes du Domaine Désiré Petit Pupillin a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA