Caves ouvertes du Domaine Désiré Petit Rue du Ploussard Pupillin
Caves ouvertes du Domaine Désiré Petit Rue du Ploussard Pupillin jeudi 14 mai 2026.
Pupillin
Caves ouvertes du Domaine Désiré Petit
Rue du Ploussard Domaine Désiré Petit Pupillin Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00
Date(s) :
2026-05-14
C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons pour vous faire déguster notre gamme de vins et découvrir les nouveaux millésimes !
L’incontournable visite des chais vous permettra d’en apprendre davantage sur notre métier passionnant, avec également la découverte de notre musée de matériel ancien dédié à la vigne et au vin, d’une richesse incomparable dans la région.
Nous vous proposerons aussi un voyage dans les vignes afin de vous expliquer au mieux nos terroirs et notre façon de travailler la vigne.
Cette année, nous vous proposons également deux animations autour de la dégustation
> Atelier Mixologie
Laissez-vous emporter par la découverte des vins du Jura en cocktails ! Une façon originale de déguster nos vins.
> Les secrets de Muriel, atelier dégustation culinaire
Une parenthèse gourmande pour découvrir de subtils accords entre vins et saveurs.
Un moment de rencontre toujours chaleureux, conviviale en votre compagnie !
Avec la présence d’Agathe qui représente la Maison Jacquin (foie gras, rillettes, pâtés fins et autres gourmandises).
Tombola: 25 lots à gagner !
Pendant ces quatre jours, il vous sera offert pour tout achat d’un montant minimum de
100€ > une bouteille sera offerte
200€ > 2 bouteilles vous seront offertes
400€ > 3 bouteilles vous seront offertes
Exceptionnellement, nos offres sont valables pendant nos Caves Ouvertes du 14 au 17 mai 2026 et s’appliquent aux tarifs particuliers. .
Rue du Ploussard Domaine Désiré Petit Pupillin 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 01 20 contact@desirepetit.com
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English : Caves ouvertes du Domaine Désiré Petit
L’événement Caves ouvertes du Domaine Désiré Petit Pupillin a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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