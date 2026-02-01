Broc’ des livres

Place de la Résistance Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 17:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Une vente de livres d’occasion où vous pourrez trouver des trésors littéraires à petit prix. Une belle occasion de donner une seconde vie aux livres et de repartir avec de nouvelles lectures !

.

Place de la Résistance Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 53 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Broc’ des livres

A second-hand book sale where you can find literary treasures at low prices. It’s a great opportunity to give books a second life and take home new reading material!

L’événement Broc’ des livres Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes