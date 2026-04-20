Broc’ Land Geek Grande Halle Verdun-sur-le-Doubs
Broc’ Land Geek Grande Halle Verdun-sur-le-Doubs dimanche 17 mai 2026.
Verdun-sur-le-Doubs
Broc’ Land Geek
Grande Halle 15 Rue de Verdun Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Préparez-vous à plonger dans l’univers du rétrogaming et de la pop culture lors du BROC’ LAND GEEK. Sur une surface de plus de 1200m², cet événement rassemblera des exposants professionnels et particuliers venus
de toute la région et des alentours, avec une passion commune l’univers geek sous toutes ses formes. Les visiteurs
auront l’opportunité d’acheter, échanger ou simplement découvrir des trésors issus de la culture geek et rétro
Jeux vidéo
Jouets vintage, LEGO, Playmobil, Petshop, figurines, miniatures, Skylanders
Bandes dessinées, mangas, comics, livres de SF et fantasy
Cartes à jouer (Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic, Lorcana, etc.)
Jeux de société, jeux de rôle
DVD, films cultes, goodies de séries TV rétro et actuelles
Univers steampunk, décoration, illustrations
Et bien plus encore… .
Grande Halle 15 Rue de Verdun Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 31 79 05 brocland.cie@gmail.com
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English : Broc’ Land Geek
L’événement Broc’ Land Geek Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-04-20 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III
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