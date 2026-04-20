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Broc’ Land Geek Grande Halle Verdun-sur-le-Doubs

Broc’ Land Geek Grande Halle Verdun-sur-le-Doubs dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Grande Halle

Adresse : 15 Rue de Verdun

Ville : 71350 Verdun-sur-le-Doubs

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 3 3 3 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Verdun-sur-le-Doubs

Broc’ Land Geek

Grande Halle 15 Rue de Verdun Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Préparez-vous à plonger dans l’univers du rétrogaming et de la pop culture lors du BROC’ LAND GEEK. Sur une surface de plus de 1200m², cet événement rassemblera des exposants professionnels et particuliers venus
de toute la région et des alentours, avec une passion commune l’univers geek sous toutes ses formes. Les visiteurs
auront l’opportunité d’acheter, échanger ou simplement découvrir des trésors issus de la culture geek et rétro
Jeux vidéo
Jouets vintage, LEGO, Playmobil, Petshop, figurines, miniatures, Skylanders
Bandes dessinées, mangas, comics, livres de SF et fantasy
Cartes à jouer (Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic, Lorcana, etc.)
Jeux de société, jeux de rôle
DVD, films cultes, goodies de séries TV rétro et actuelles
Univers steampunk, décoration, illustrations
Et bien plus encore…   .

Grande Halle 15 Rue de Verdun Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 31 79 05  brocland.cie@gmail.com

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English : Broc’ Land Geek

L’événement Broc’ Land Geek Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-04-20 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III

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