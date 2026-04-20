Broc’ Land Geek Grande Halle Verdun-sur-le-Doubs

Verdun-sur-le-Doubs

Broc’ Land Geek

Grande Halle 15 Rue de Verdun Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Préparez-vous à plonger dans l’univers du rétrogaming et de la pop culture lors du BROC’ LAND GEEK. Sur une surface de plus de 1200m², cet événement rassemblera des exposants professionnels et particuliers venus

de toute la région et des alentours, avec une passion commune l’univers geek sous toutes ses formes. Les visiteurs

auront l’opportunité d’acheter, échanger ou simplement découvrir des trésors issus de la culture geek et rétro

Jeux vidéo

Jouets vintage, LEGO, Playmobil, Petshop, figurines, miniatures, Skylanders

Bandes dessinées, mangas, comics, livres de SF et fantasy

Cartes à jouer (Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic, Lorcana, etc.)

Jeux de société, jeux de rôle

DVD, films cultes, goodies de séries TV rétro et actuelles

Univers steampunk, décoration, illustrations

Et bien plus encore… .

Grande Halle 15 Rue de Verdun Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 31 79 05 brocland.cie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Broc’ Land Geek

L’événement Broc’ Land Geek Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-04-20 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III