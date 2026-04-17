Brocante à Broyes Rue George Lainé Broyes

Broyes

Brocante à Broyes

Rue George Lainé Mairie Broyes Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 07:00:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez chiner et profiter d’une ambiance festive lors de la brocante de Broyes, le samedi 23 mai 2026 de 7h00 à 21h00.Tout public

Venez chiner et profiter d’une ambiance festive lors de la brocante de Broyes, le samedi 23 mai 2026 de 7h00 à 21h00.

Flânez entre les stands à la recherche de bonnes affaires et de trésors cachés tout au long de la journée.

Sur place, profitez d’une buvette et d’un espace de restauration pour vous détendre. La journée se prolongera en musique avec un concert à 18h, pour un moment convivial et animé.

Un rendez-vous incontournable pour allier chine, détente et bonne humeur ! .

Rue George Lainé Mairie Broyes 51120 Marne Grand Est +33 6 15 67 09 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brocante à Broyes

Come bargain hunting and enjoy a festive atmosphere at the Broyes flea market, Saturday May 23, 2026 from 7:00 to 21:00.

L’événement Brocante à Broyes Broyes a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme de Sézanne et sa région