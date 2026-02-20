Marché à Broyes Broyes Broyes
Broyes 2 Rue Raymond Aubert Broyes Marne
Début : 2026-03-06 17:00:00
fin : 2026-09-05 20:00:00
2026-03-06 2026-04-03 2026-05-01 2026-06-05 2026-07-03 2026-08-07 2026-09-05 2026-10-02 2026-11-06 2026-12-04
La mairie de Broyes vous donne rendez-vous aux marchés de producteurs locaux, organisés chaque premier vendredi du mois, de 17h à 20h.Tout public
Venez à la rencontre des producteurs du territoire et profitez de produits frais et de saison dans une ambiance conviviale.
– vendredi 06 mars
– vendredi 03 avril
– vendredi 01 mai
– vendredi 05 juin
– vendredi 03 juillet
– vendredi 07 août
– vendredi 05 septembre
– vendredi 03 octobre
– vendredi 07 novembre
– vendredi 05 décembre .
Broyes 2 Rue Raymond Aubert Broyes 51120 Marne Grand Est mairie.broyes022@orange.fr
English : Marché à Broyes
Broyes Town Hall invites you to the local farmers’ markets, held every first Friday of the month, from 5pm to 8pm.
