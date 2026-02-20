Marché à Broyes Broyes Broyes

Marché à Broyes

Broyes 2 Rue Raymond Aubert Broyes Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 17:00:00

fin : 2026-09-05 20:00:00

Date(s) :

2026-03-06 2026-04-03 2026-05-01 2026-06-05 2026-07-03 2026-08-07 2026-09-05 2026-10-02 2026-11-06 2026-12-04

La mairie de Broyes vous donne rendez-vous aux marchés de producteurs locaux, organisés chaque premier vendredi du mois, de 17h à 20h.Tout public

La mairie de Broyes vous donne rendez-vous aux marchés de producteurs locaux, organisés chaque premier vendredi du mois, de 17h à 20h.

Venez à la rencontre des producteurs du territoire et profitez de produits frais et de saison dans une ambiance conviviale.

Dates

– vendredi 06 mars

– vendredi 03 avril

– vendredi 01 mai

– vendredi 05 juin

– vendredi 03 juillet

– vendredi 07 août

– vendredi 05 septembre

– vendredi 03 octobre

– vendredi 07 novembre

– vendredi 05 décembre .

Broyes 2 Rue Raymond Aubert Broyes 51120 Marne Grand Est mairie.broyes022@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché à Broyes

Broyes Town Hall invites you to the local farmers’ markets, held every first Friday of the month, from 5pm to 8pm.

L’événement Marché à Broyes Broyes a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme de Sézanne et sa région