Brocante à Chasseneuil Chasseneuil

Début : Dimanche 2026-05-10 07:00:00
Brocante organisée par les Comité des Fêtes dans le bourg de Chasseneuil.
Le comité des fêtes organise sa grande brocante annuelle et vous invite à venir nombreux partager un moment convivial et festif. Exposants et visiteurs sont attendus pour une journée placée sous le signe des bonnes affaires et de la bonne humeur. Vous y trouverez une grande variété d’articles objets anciens, vêtements, jouets, livres, vaisselle, décoration, petits meubles et bien d’autres trésors à dénicher. .
Chasseneuil 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 80 20
Flea market organized by the Comité des Fêtes in the village of Chasseneuil.
