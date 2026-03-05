Expo d’Arts

Chasseneuil Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 15:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Exposition d’arts organisée à la salle des fêtes de Chasseneuil.

.

Chasseneuil 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 80 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Arts exhibition at the Chasseneuil village hall, watercolor demonstrations on May 4 and 8, pastels on May 8 Jeu des visiteurs .

L’événement Expo d’Arts Chasseneuil a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Vallée de la Creuse