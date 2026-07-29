Informations pratiques

Frontenac

Brocante à Frontenac

le bourg Frontenac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06 15:00:00

Date(s) :

2026-09-06

L'association de notre village organise une brocante au cœur de Frontenac

L'association de notre village organise une brocante au cœur de Frontenac. Les visiteurs pourront chiner auprès des exposants dans une ambiance conviviale. Une buvette est proposée sur place et un parking est mis à disposition au cœur du village.

.

le bourg Frontenac 46160 Lot Occitanie +33 6 19 49 99 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Our village association is organizing a flea market in the heart of Frontenac

L’événement Brocante à Frontenac Frontenac a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Figeac