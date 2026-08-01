Informations pratiques

Morogues

Brocante à Morogues

Morogues Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 06:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Les Viguenets de Morogues organise une brocante accompagné d’animation musicale.

Buvette et restauration sur place. Renseignement et inscription par téléphone. .

Morogues 18220 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 26 95 72 viguenets@gmail.com

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English :

Les Viguenets de Morogues is organizing a flea market featuring live music.

L’événement Brocante à Morogues Morogues a été mis à jour le 2026-08-13 par BERRY