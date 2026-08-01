AGENDA · Morogues
Brocante à Morogues Morogues
dimanche 23 août 2026 · Morogues
Informations pratiques
Morogues
Brocante à Morogues
Morogues Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 06:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Les Viguenets de Morogues organise une brocante accompagné d’animation musicale.
Buvette et restauration sur place. Renseignement et inscription par téléphone. .
Morogues 18220 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 26 95 72 viguenets@gmail.com
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English :
Les Viguenets de Morogues is organizing a flea market featuring live music.
L’événement Brocante à Morogues Morogues a été mis à jour le 2026-08-13 par BERRY
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