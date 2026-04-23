Trumilly

Brocante annuelle de Trumilly

Trumilly Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 06:00:00

fin : 2026-05-08 17:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Brocante annuelle de Trumilly Vendredi 8 mai 2026

L’association Trumilly en fête organise sa brocante annuelle le vendredi 8 mai 2026, de 6h à 17h, dans le village de Trumilly.

Tout au long de la journée, près de 60 exposants vous attendront pour chiner, flâner et dénicher de bonnes affaires dans une ambiance conviviale et familiale.

De nombreuses animations et stands rythmeront l’événement

Deux food trucks pour satisfaire toutes les envies,

une buvette et un stand de crêpes tenus par l’association,

un vendeur de glaces,

un artisan apiculteur,

un artisan forain avec une pêche aux canards pour les plus jeunes.

Une dimension culturelle viendra compléter cette journée avec une exposition de tableaux réalisés par une peintre amateur, ainsi qu’une séance de dédicace de Gérard Bertuzzi, écrivain local. D’autres découvertes et surprises seront également au rendez-vous.

Un moment de partage, de découvertes et de bonne humeur à vivre en famille ou entre amis… en espérant le soleil pour accompagner cette belle journée festive !

Actualités de l’association à retrouver sur Facebook https://www.facebook.com/CrepyNews/posts/brocante-trumilly/958531673491536/

Brocante annuelle de Trumilly Vendredi 8 mai 2026

L’association Trumilly en fête organise sa brocante annuelle le vendredi 8 mai 2026, de 6h à 17h, dans le village de Trumilly.

Tout au long de la journée, près de 60 exposants vous attendront pour chiner, flâner et dénicher de bonnes affaires dans une ambiance conviviale et familiale.

De nombreuses animations et stands rythmeront l’événement

Deux food trucks pour satisfaire toutes les envies,

une buvette et un stand de crêpes tenus par l’association,

un vendeur de glaces,

un artisan apiculteur,

un artisan forain avec une pêche aux canards pour les plus jeunes.

Une dimension culturelle viendra compléter cette journée avec une exposition de tableaux réalisés par une peintre amateur, ainsi qu’une séance de dédicace de Gérard Bertuzzi, écrivain local. D’autres découvertes et surprises seront également au rendez-vous.

Un moment de partage, de découvertes et de bonne humeur à vivre en famille ou entre amis… en espérant le soleil pour accompagner cette belle journée festive !

Actualités de l’association à retrouver sur Facebook https://www.facebook.com/CrepyNews/posts/brocante-trumilly/958531673491536/ .

Trumilly 60800 Oise Hauts-de-France +33 6 09 23 42 39 trumillyenfete@gmail.com

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English :

? Annual Trumilly flea market ? Friday May 8, 2026 ?

The Trumilly en fête association is organizing its annual flea market on Friday May 8, 2026, from 6am to 5pm, in the village of Trumilly.

Throughout the day, some 60 exhibitors will be waiting for you to browse and find bargains bargains bargains bargain bargain bargain bargain bargain bargain bargain bargain bargain bargain bargain bargain bargain bargain bargain bargain bargain bargain bargain bargain bargain bargain bargain bargain bargain.

Numerous activities and stands will punctuate the event:

? Two food trucks to satisfy all tastes,

? a refreshment stand and a crêpe stand run by the association,

? an ice-cream vendor,

? an artisan beekeeper,

? an artisan fairground with duck fishing for youngsters.

A cultural dimension will round off the day with an exhibition of paintings by an amateur painter, and a book signing by local writer Gérard Bertuzzi. Other discoveries and surprises are also in store.

A time for sharing, discovery and good humor, to be enjoyed with family and friends? and let’s hope the sun shines on this festive day!

? News from the association on Facebook: https://www.facebook.com/CrepyNews/posts/brocante-trumilly/958531673491536/

L’événement Brocante annuelle de Trumilly Trumilly a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Pays de Valois