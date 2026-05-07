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Brocante aux Halles Pau

Brocante aux Halles Pau

Brocante aux Halles Pau dimanche 17 mai 2026.

Adresse : 8 rue Carnot

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Pau

Brocante aux Halles

8 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 15:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Venez chiner aux Halles !   .

8 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 56 90 

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English : Brocante aux Halles

L’événement Brocante aux Halles Pau a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Pau

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