LE CHOEUR DU SUD ZENITH DE PAU Pau

LE CHOEUR DU SUD

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 38 – 38 – 48 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

2026-05-31

Plus grand chœur d’Europe à ce jour avec plus de 10 000 choristes, Le Choeur du Sud et Chorus-United est un groupe vocal mixte d’adultes amateurs. Son fondateur, Frank Castellano, forme ce chœur au répertoire très éclectique…. qui sera soutenu par une équipe de 55 chefs de chœur

Créé en 2006 avec ces de 25 premiers choristes. Le talent et la détermination du chef Frank Castellano contribuent à cette progression remarquable tant au niveau de l’effectif que de la qualité des prestations.

Dès sa première année…et jusqu’à ce jour, avec ou sans artiste, tous les concerts sont joués à guichets fermés pour le plus grand bonheur de l’association CHORUS SPECTACLES.

Le public est à chaque fois conquis et impressionné par l’ambiance chaleureuse des performances amateures pour un rendu professionnel. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

