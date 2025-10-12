Marché du Hameau Pau
Marché du Hameau Pau dimanche 31 mai 2026.
Marché du Hameau
avenue de Buros Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
35 étals alimentaires sont proposés fruits et légumes, rôtisserie, traiteur, plats cuisinés, épicerie, olives, conserves, crèmerie fromages, pâtisserie, boulangerie. .
avenue de Buros Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 85 80
