Brocante Bourse collections Salle polyvalente Saint-Gengoux-le-National

Salle polyvalente En Joli Coeur Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Brocante organisée par le Club des Retraité de Jouvence

Salle Polyvalente

2 € la table de 1.20 m

Salle polyvalente En Joli Coeur Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 31 17 39

