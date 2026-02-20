Brocante Bourse collections Salle polyvalente Saint-Gengoux-le-National
Brocante Bourse collections Salle polyvalente Saint-Gengoux-le-National dimanche 29 mars 2026.
Brocante Bourse collections
Salle polyvalente En Joli Coeur Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Brocante organisée par le Club des Retraité de Jouvence
Salle Polyvalente
2 € la table de 1.20 m
[Les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et Limitrophe] .
Salle polyvalente En Joli Coeur Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 31 17 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brocante Bourse collections
L’événement Brocante Bourse collections Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-02-18 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)