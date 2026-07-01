Informations pratiques

Abreschviller

Brocante braderie marché de l’artisanat

Ancienne scierie terrain couvert Abreschviller Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 09:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

la COLA organise une brocante, une braderie et un marché de l’artisanat. Restauration et buvette sur place. Vous pourrez également admirer des véhicules anciens, sports et prestiges. Inscription par téléphone pour les exposants. Le terrain est couvert. Venez nombreux !Tout public

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Ancienne scierie terrain couvert Abreschviller 57560 Moselle Grand Est +33 6 24 11 40 82

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English :

COLA is organizing a flea market, a street sale, and a craft fair. Food and refreshments will be available on site. You can also admire classic, sports, and luxury cars. Exhibitors must register by phone. The venue is covered. We hope to see many of you there!

L’événement Brocante braderie marché de l’artisanat Abreschviller a été mis à jour le 2026-07-05 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG