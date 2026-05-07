Abreschviller

Spectacle et Conte Une Nuit dans les Bois

86 rue du Général Jordy Salle des Fêtes Abreschviller Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26 21:30:00

Date(s) :

2026-09-26

La Compagnie En Musique met à l’honneur la littérature locale en choisissant un conte d’Erckmann-Chatrian dans une version immersive, musicale et poétique. Avec un texte respecté, une mise en musique pour appuyer l’aspect onirique et fantastique du conte, un décor et un éclairage étudiés pour stimuler l’imaginaire ; Tous les ingrédients sont réunis pour vous emmener dans une promenade littéraire peuplée de songes et de figures folkloriques. Spectacle tout public à partir de 8 ans.Tout public

0 .

86 rue du Général Jordy Salle des Fêtes Abreschviller 57560 Moselle Grand Est +33 6 83 19 31 98 contact@en-musique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Compagnie En Musique honors local literature with an immersive, musical and poetic version of a tale by Erckmann-Chatrian. With a respected text, a musical setting to support the dreamlike and fantastic aspect of the tale, and a set and lighting designed to stimulate the imagination, all the ingredients are brought together to take you on a literary stroll populated by dreams and folkloric figures. Show for all ages 8 and up.

L’événement Spectacle et Conte Une Nuit dans les Bois Abreschviller a été mis à jour le 2026-05-07 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG