Loto du club vosgien Abreschviller

Loto du club vosgien

Salle des fêtes Abreschviller Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Le club vosgien Sarrebourg-Abreschviller organise un grand loto !Tout public

Salle des fêtes Abreschviller 57560 Moselle Grand Est +33 6 71 47 21 10

English :

The Club Vosgien Sarrebourg-Abreschviller is organizing a big bingo!

