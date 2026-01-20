Loto du club vosgien Abreschviller

Loto du club vosgien Abreschviller dimanche 18 octobre 2026.

Loto du club vosgien

Salle des fêtes Abreschviller Moselle

Tarif : – –

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-18
Le club vosgien Sarrebourg-Abreschviller organise un grand loto !Tout public
Salle des fêtes Abreschviller 57560 Moselle Grand Est +33 6 71 47 21 10 

English :

The Club Vosgien Sarrebourg-Abreschviller is organizing a big bingo!

