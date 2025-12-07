Informations pratiques

Abreschviller

Fête des Sorcières

Place des Passeurs Abreschviller Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :

2026-10-10

1ère édition de La Fête des Sorcières d’Abreschviller , qui se déroulera en extérieur au cœur du village, dans un cadre naturel exceptionnel avec vue sur la forêt. Artisans, créateurs, producteurs et commerçants proposeront des produits en lien avec l’automne, les sorcières et la sorcellerie, la magie et le fantastique, la forêt, les légendes et le folklore, Halloween ou les créatures fantastiques. Tous les exposants seront costumés sur le thème des sorcières, de l’automne, de la magie ou du fantastique.Tout public

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Place des Passeurs Abreschviller 57560 Moselle Grand Est madamepiemedium@gmail.com

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English :

The first edition of La Fête des Sorcières d’Abreschviller, which will take place outdoors in the heart of the village, in an exceptional natural setting with a view of the forest. Artisans, creators, producers, and merchants will offer products related to fall, witches and witchcraft, magic and fantasy, the forest, legends and folklore, Halloween, or fantastical creatures. All exhibitors will be dressed in costumes themed around witches, fall, magic, or the fantastical.

L’événement Fête des Sorcières Abreschviller a été mis à jour le 2026-07-26 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD