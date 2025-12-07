Train de la Saint-Nicolas Abreschviller

Train de la Saint-Nicolas

Chemin de Fer Forestier Abreschviller Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 10:30:00

fin : 2025-12-07 12:00:00

Revenons sur les origines de l’histoire de Saint Nicolas et sur la légende que l’on raconte aux enfants !

Saint Nicolas vous accompagnera lors d’une balade en train d’un heure où vous pourrez admirer nos paysages d’hiver. Au retour St Nicolas récompensera les enfants sages d’un sachet de friandises.

La réservation est obligatoire (dans la limite des places disponibles), ouverture prochaine sur le site internet du train.Tout public

Chemin de Fer Forestier Abreschviller 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 71 45 train.abreschviller@wanadoo.fr

English :

Let’s take a look back at the origins of the Saint Nicholas story and the legend we tell our children!

Saint Nicholas will accompany you on an hour-long train ride to admire our winter landscape. On the way back, St Nicholas will reward well-behaved children with a bag of goodies.

Booking is compulsory (subject to availability), and will open soon on the train’s website.

German :

Werfen wir einen Blick zurück auf die Ursprünge der Geschichte des Heiligen Nikolaus und auf die Legende, die man den Kindern erzählt!

St. Nikolaus wird Sie auf einer einstündigen Zugfahrt begleiten, auf der Sie unsere Winterlandschaft bewundern können. Auf dem Rückweg belohnt St. Nikolaus die braven Kinder mit einer Tüte voller Süßigkeiten.

Die Reservierung ist obligatorisch (im Rahmen der verfügbaren Plätze), Eröffnung demnächst auf der Internetseite des Zuges.

Italiano :

Diamo uno sguardo alle origini della storia di San Nicola e alla leggenda che viene raccontata ai bambini!

San Nicola vi accompagnerà in un viaggio di un’ora in treno dove potrete ammirare i nostri paesaggi invernali. Al ritorno, San Nicola premierà i bambini più educati con un sacchetto di caramelle.

La prenotazione è obbligatoria (fino ad esaurimento posti) e sarà aperta a breve sul sito web del treno.

Espanol :

Conozcamos los orígenes de la historia de San Nicolás y la leyenda que se cuenta a los niños

San Nicolás les acompañará en un viaje en tren de una hora de duración en el que podrán admirar nuestros paisajes invernales. A la vuelta, San Nicolás recompensará a los niños que se hayan portado bien con una bolsa de caramelos.

La reserva es obligatoria (sujeta a disponibilidad), y se abrirá próximamente en el sitio web del tren.

