Brocante Bric à Brac Nouzerines
Brocante Bric à Brac Nouzerines dimanche 7 juin 2026.
Nouzerines
Brocante Bric à Brac
PLACE DE LA MAIRIE Nouzerines Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 21:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Brocante, marché de producteurs, rétro voitures spéciales Avant Guerre et chanteuse Marine PILARD. .
PLACE DE LA MAIRIE Nouzerines 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 06 70 14 pys.josset@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brocante Bric à Brac
L’événement Brocante Bric à Brac Nouzerines a été mis à jour le 2026-05-19 par Creuse Confluence Tourisme
À voir aussi à Nouzerines (Creuse)
- Festival de musique de Nouzerines Nouzerines 14 juin 2026