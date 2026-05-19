Nouzerines

Brocante Bric à Brac

PLACE DE LA MAIRIE Nouzerines Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-06-07 21:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Brocante, marché de producteurs, rétro voitures spéciales Avant Guerre et chanteuse Marine PILARD. .

PLACE DE LA MAIRIE Nouzerines 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 06 70 14 pys.josset@orange.fr

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English : Brocante Bric à Brac

L’événement Brocante Bric à Brac Nouzerines a été mis à jour le 2026-05-19 par Creuse Confluence Tourisme