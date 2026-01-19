Brocante Chambourg-sur-Indre
Brocante Chambourg-sur-Indre dimanche 28 juin 2026.
Brocante
Rue Val de l’Indre Chambourg-sur-Indre Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 06:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Brocante du club de foot RC Val de l’Indre.
Restauration et buvette sur place.
Rue Val de l’Indre Chambourg-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 78 64 80 52
English :
Flea market organized by RC Val de l’Indre soccer club.
Catering and refreshments on site.
