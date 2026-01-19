Brocante Chambourg-sur-Indre

Brocante

Rue Val de l’Indre Chambourg-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 06:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Brocante du club de foot RC Val de l’Indre.

Restauration et buvette sur place.

Rue Val de l’Indre Chambourg-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 78 64 80 52

English :

Flea market organized by RC Val de l’Indre soccer club.

Catering and refreshments on site.

