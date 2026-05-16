Chambourg-sur-Indre

Chambourg au bord de l’eau

Chambourg-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 17:00:00

fin : 2026-07-18 00:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Fête annuelle en plein air avec animations (pour petits et grands ; jeux en bois, palet, mölkky…) à partir de 17h, déambulation de Manole clown.

Restauration sur place. Repas animé par Mus’en Scène.

Traditionnel feu d’artifice en musique à 23h.

Fête annuelle en plein air avec animations (pour petits et grands ; jeux en bois, palet, mölkky…) à partir de 17h, déambulation de Manole clown, marchand de glaces, de bonbons, tir aux ballons…

A partir de 19h restauration possible avec plateau repas (à réserver de préférence) et sandwichs. Repas animé par le groupe Mus’en Scène.

Traditionnel feu d’artifice en musique à partir de 23h. .

Chambourg-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cdf.chambourg@gmail.com

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English :

Annual open-air festival with entertainment (for young and old; wooden games, shuffleboard, mölkky…) from 5pm, Manole clown show.

Catering on site. Meal hosted by Mus’en Scène.

Traditional musical fireworks display at 11pm.

L’événement Chambourg au bord de l’eau Chambourg-sur-Indre a été mis à jour le 2026-05-16 par Loches Touraine Châteaux de la Loire