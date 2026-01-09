Pas sages en forêt Chambourg-sur-Indre

Pas sages en forêt

4 Rue Marcel Viraud Chambourg-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 16:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

A l’écoute d’un chêne centenaire, Céleste et Azterg nous entraînent à la rencontre de deux histoires inspirées de livres jeunesse Hilda et la princesse d’Eva Rust et Le Vide d’Anna Llenas. Parfois conteuses ou personnages, toujours décalées, elles se jouent des codes en traversant les histoires.

Parfois conteuses, parfois personnages, toujours décalées, elles se jouent des codes en traversant les histoires à toutes les sauces.

Et quand ce n’est pas l’une, c’est l’autre, ou les deux qui chante à tue-tête ou au creux des feuilles, qui s’improvise musicienne ou acrobate, qui se lancent dans une mémorable bataille de polochons, qui invitent à écouter les arbres comme les gardiens de nos mémoires…



Le tout à base de chips, de tendresse, d’envolée sismique et de grand n’importe quoi, vous n’y résisterez pas ! 15 .

+33 2 47 92 22 26 nacelculture@gmail.com

English :

Listening to a hundred-year-old oak tree, Céleste and Azterg take us on a journey through two stories inspired by children’s books: Hilda et la princesse by Eva Rust and Le Vide by Anna Llenas. Sometimes storytellers, sometimes characters, always quirky, they play with codes as they traverse the sto

