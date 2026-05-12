Charly

Brocante

Charly Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 07:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Grande brocante et vide grenier

Dès 12h restauration sur place

Réservation au 07 81 80 68 78 ou 06 31 27 33 38

Emplacement 1€ le mètre linéaire .

Charly 18350 Cher Centre-Val de Loire +33 7 81 80 68 78

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English :

Large flea market and garage sale

Catering on site from 12pm

L’événement Brocante Charly a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire en Berry