Brocante Charly
Brocante Charly dimanche 21 juin 2026.
Charly
Brocante
Charly Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 07:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Grande brocante et vide grenier
Dès 12h restauration sur place
Réservation au 07 81 80 68 78 ou 06 31 27 33 38
Emplacement 1€ le mètre linéaire .
Charly 18350 Cher Centre-Val de Loire +33 7 81 80 68 78
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English :
Large flea market and garage sale
Catering on site from 12pm
L’événement Brocante Charly a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire en Berry
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