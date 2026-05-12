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Brocante Charly

Brocante Charly

Brocante Charly dimanche 21 juin 2026.

Ville : 18350 Charly

Département : Cher

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Charly

Brocante

Charly Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 07:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Grande brocante et vide grenier
Dès 12h restauration sur place
Réservation au 07 81 80 68 78 ou 06 31 27 33 38
Emplacement 1€ le mètre linéaire   .

Charly 18350 Cher Centre-Val de Loire +33 7 81 80 68 78 

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English :

Large flea market and garage sale
Catering on site from 12pm

L’événement Brocante Charly a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire en Berry

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