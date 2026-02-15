Conférence Charly

Conférence

Itinéraire d’un père Conférence

La vie de Waclaw Malachowski, émigré polonais.

Né en 1903 dans la Russie du Tsar Nicolas II, après avoir fait son service militaire à Vilno (aujourd’hui Vilnius), Waclaw Malachowski a décidé de partir et de tout quitter… En 1930, il arrive avec sa petite valise à la ferme de Briou à Nérondes… Il est mort en 2000 à Chassy.

Sa vie est impactée par les évènements historiques en Europe et mérite d’être racontée Jeanine Jarret, sa fille, très attachée à ses racines, témoignera de sa vie rude et laborieuse, à travers presque tout le 20ème siècle, dans quatre pays…avec projection de nombreux documents, cartes et photos.

Autour de l’exposition

Cette conférence est menée par Jeannine JARRET, amateur.

Cette conférence est gratuite. .

English :

Itinerary of a father Conference

