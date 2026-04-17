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Brocante Concarneau

Brocante Concarneau dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Place Jean Jaurès

Ville : 29900 Concarneau

Département : Finistère

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Concarneau

Brocante

Place Jean Jaurès Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Brocante   .

Place Jean Jaurès Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 63 58 45 86 

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English :

L’événement Brocante Concarneau a été mis à jour le 2026-05-12 par OTC CCA

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