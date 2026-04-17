Concarneau

Brocante

Place Jean Jaurès Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Brocante .

Place Jean Jaurès Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 63 58 45 86

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English :

L’événement Brocante Concarneau a été mis à jour le 2026-05-12 par OTC CCA