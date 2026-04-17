Brocante Concarneau
Brocante Concarneau dimanche 28 juin 2026.
Concarneau
Brocante
Place Jean Jaurès Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Brocante .
Place Jean Jaurès Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 63 58 45 86
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English :
L’événement Brocante Concarneau a été mis à jour le 2026-05-12 par OTC CCA
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