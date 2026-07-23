Brocante dans le parc du château Z.A. du Château Neuvy-sur-Loire

Informations pratiques

Neuvy-sur-Loire

Brocante dans le parc du château

Z.A. du Château Parc du Château Neuvy-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 06:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Rendez-vous dans le parc du château pour cette brocante organisée par le comité des fêtes. Buvette et restauration sur place. .

Z.A. du Château Parc du Château Neuvy-sur-Loire 58450 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 58 28 56

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English : Brocante dans le parc du château

L’événement Brocante dans le parc du château Neuvy-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Bourgogne Coeur de Loire