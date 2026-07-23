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AGENDA · Neuvy-sur-Loire

Brocante dans le parc du château Z.A. du Château Neuvy-sur-Loire

dimanche 2 août 2026 · Z.A. du Château · Neuvy-sur-Loire

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
06:00:00
Lieu
Z.A. du Château
Adresse
Parc du Château
Ville
58450 Neuvy-sur-Loire
Département
Nièvre
Tarif

Neuvy-sur-Loire

Brocante dans le parc du château

Z.A. du Château Parc du Château Neuvy-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 06:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Rendez-vous dans le parc du château pour cette brocante organisée par le comité des fêtes. Buvette et restauration sur place.   .

Z.A. du Château Parc du Château Neuvy-sur-Loire 58450 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 58 28 56 

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English : Brocante dans le parc du château

L’événement Brocante dans le parc du château Neuvy-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Bourgogne Coeur de Loire

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