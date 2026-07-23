Brocante dans le parc du château Z.A. du Château Neuvy-sur-Loire
dimanche 2 août 2026 · Z.A. du Château · Neuvy-sur-Loire
Informations pratiques
Neuvy-sur-Loire
Brocante dans le parc du château
Z.A. du Château Parc du Château Neuvy-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 06:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Rendez-vous dans le parc du château pour cette brocante organisée par le comité des fêtes. Buvette et restauration sur place. .
Z.A. du Château Parc du Château Neuvy-sur-Loire 58450 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 58 28 56
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English : Brocante dans le parc du château
L’événement Brocante dans le parc du château Neuvy-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Bourgogne Coeur de Loire