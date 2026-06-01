Visite du château de Neuvy-sur-Loire, bois de Réaux 58 450 Neuvy sur Loire, Neuvy-sur-Loire

Visite du château de Neuvy-sur-Loire 19 et 20 septembre bois de Réaux 58 450 Neuvy sur Loire Nièvre

Tarif : 5 € / gratuit pour les moins de 18 ans | Animaux non autorisés | Parking sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez visiter le château de Neuvy-sur-Loire : le Bois de Réaux.

Vous bénéficiez d’un accès libre au parc où des panneaux d’informations sur la vie locale et le passé de la vie du village sont présentés.

Vous pourrez également participer à la poursuite de la rénovation du batiment. Nous vous proposerons à cette ocasion des expositions, notamment sur les Faïences locales (Nevers, Gien, Toul, Blois…).

Certaines pièces sont encore en travaux.

bois de Réaux 58 450 Neuvy sur Loire 58 450 Neuvy sur Loire Neuvy-sur-Loire 58450 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0648288323 https://www.facebook.com/profile.php?id=61551236036917&locale=fr_FR Château du Bois Réaux

En 1855, le comte de Couëssin fait construire un petit château moderne dit « Château du Bois Reaux », à une petite distance de l’ancien monastère pour le mariage de son fils Alexandre Louis avec Cécile Dezas de la Roquette.

Le château appelé « Château du Bois Reaux » domine la vallée de la Loire. Il allie la couleur à l’architecture par l’emploi de la brique et de la pierre.

Deux tourelles en encorbellement encadrent, coté Loire, le corps de logis tandis que les extrémités de l’autre façade sont occupées par deux grosses tours carrées. Parking sur place , pas d’accessibilité pour personnes a mobilités réduite. Les Animaux domestique ne peuvent être accepté.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez visiter le château de Neuvy-sur-Loire : le Bois de Réaux.

© Chevallier Arnaud