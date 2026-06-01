Fête de la musique Place de la Mairie Neuvy-sur-Loire
Fête de la musique Place de la Mairie Neuvy-sur-Loire samedi 13 juin 2026.
Neuvy-sur-Loire
Fête de la musique
Place de la Mairie Le bourg Neuvy-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13 23:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Rendez-vous sur la place de la mairie pour cette fête de la musique organisée par la mairie et animée par Star Toons. Buvette et restauration sur place. Rendez-vous à partir de 20h. .
Place de la Mairie Le bourg Neuvy-sur-Loire 58450 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 20 33
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Neuvy-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Bourgogne Coeur de Loire