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Fête de la musique Place de la Mairie Neuvy-sur-Loire

Fête de la musique Place de la Mairie Neuvy-sur-Loire samedi 13 juin 2026.

Lieu : Place de la Mairie

Adresse : Le bourg

Ville : 58450 Neuvy-sur-Loire

Département : Nièvre

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Neuvy-sur-Loire

Fête de la musique

Place de la Mairie Le bourg Neuvy-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Rendez-vous sur la place de la mairie pour cette fête de la musique organisée par la mairie et animée par Star Toons. Buvette et restauration sur place. Rendez-vous à partir de 20h.   .

Place de la Mairie Le bourg Neuvy-sur-Loire 58450 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 20 33 

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Neuvy-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Bourgogne Coeur de Loire

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