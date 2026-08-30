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AGENDA · Homécourt

Brocante d’automne Homécourt

samedi 10 octobre 2026 · Homécourt

Brocante d’automne Homécourt

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
27 chemin du fond de la noue
Ville
54310 Homécourt
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Homécourt

Brocante d’automne

27 chemin du fond de la noue Homécourt Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-10 09:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Entrée libre

Venez déguisés

Diverses activités Animations musicales avec Check’system et Starter Cover

Buvette et restauration sur placeTout public
0  .

27 chemin du fond de la noue Homécourt 54310 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 51 76 71 93  association.actidem54310@gmail.com

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English :

Free admission

Come in costume

Various activities; musical performances by Check’system and Starter Cover

Refreshments and food available on site

L’événement Brocante d’automne Homécourt a été mis à jour le 2026-08-30 par MILTOL

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