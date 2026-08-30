Brocante d’automne Homécourt
samedi 10 octobre 2026 · Homécourt
Informations pratiques
Homécourt
Brocante d’automne
27 chemin du fond de la noue Homécourt Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-10 09:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Entrée libre
Venez déguisés
Diverses activités Animations musicales avec Check’system et Starter Cover
Buvette et restauration sur placeTout public
0 .
27 chemin du fond de la noue Homécourt 54310 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 51 76 71 93 association.actidem54310@gmail.com
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English :
Free admission
Come in costume
Various activities; musical performances by Check’system and Starter Cover
Refreshments and food available on site
L’événement Brocante d’automne Homécourt a été mis à jour le 2026-08-30 par MILTOL
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