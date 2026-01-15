Brocante de Barrou Barrou
Brocante de Barrou Barrou dimanche 2 août 2026.
Brocante de Barrou
Barrou Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Une trentaine d’exposants, restauration et buvette sur place.
Une trentaine d’exposants, restauration et buvette sur place. .
Barrou 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 92 12 mairie@barrou.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Around thirty exhibitors, food and refreshments on site.
L’événement Brocante de Barrou Barrou a été mis à jour le 2026-01-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire