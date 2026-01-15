Brocante de Barrou

Barrou Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 07:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Une trentaine d’exposants, restauration et buvette sur place.

Une trentaine d'exposants, restauration et buvette sur place.

Barrou 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 92 12 mairie@barrou.fr

English :

Around thirty exhibitors, food and refreshments on site.

