Barrou

Festival Les Barroudeurs

Barrou Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:30:00

fin : 2026-07-05 01:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Depuis plusieurs années maintenant, des groupes de Pop Rock, Blues, Jazz, Swing se succèdent avec des reprises et des compositions. Les groupes locaux sont privilégiés et certains demandent à revenir car ils apprécient l’ambiance ainsi que le cadre. Buvette. Feu d’artifice.

Le Festival Les Barroudeurs est un évènement qui se déroule à Barrou le premier samedi de juillet dans un cadre naturel de verdure en bordure de Creuse.

Depuis plusieurs années maintenant, des groupes de Pop Rock, Blues, Jazz, Swing se succèdent avec des reprises et des compositions. Les groupes locaux sont privilégiés et certains demandent à revenir car ils apprécient l’ambiance ainsi que le cadre.

Un feu d’artifice est tiré en guise d’inter-scène et une restauration et une buvette sont prévues sur place.

Le festival Les Barroudeurs connait un franc succès depuis plusieurs années, alors venez nombreux cette année encore ! .

Barrou 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire comitedesfetes_barrou@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For several years now, Pop Rock, Blues, Jazz and Swing bands have followed one another with covers and compositions. Local groups are favored, and some ask to return because they appreciate the atmosphere and the setting. Refreshment bar. Fireworks display.

L’événement Festival Les Barroudeurs Barrou a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire