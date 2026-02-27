Brocante de Beddes Beddes
Brocante de Beddes Beddes dimanche 16 août 2026.
Brocante de Beddes
Beddes Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Venez flâner dans le bourg et peut être y faire quelques trouvailles!
Amateurs de bonnes affaires, passionnés d’objets anciens ou simples curieux cette brocante est faite pour vous ! Le comité des fêtes vous proposera de quoi vous rafraichir tout au long de la journée. .
Beddes 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 64 14 31 41
English :
Flea market all day
