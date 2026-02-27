Brocante de Beddes

Beddes Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Venez flâner dans le bourg et peut être y faire quelques trouvailles!

Amateurs de bonnes affaires, passionnés d’objets anciens ou simples curieux cette brocante est faite pour vous ! Le comité des fêtes vous proposera de quoi vous rafraichir tout au long de la journée. .

Beddes 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 64 14 31 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market all day

L’événement Brocante de Beddes Beddes a été mis à jour le 2026-02-24 par OT CHATEAUMEILLANT