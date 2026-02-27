Brocante de Beddes Beddes

Brocante de Beddes Beddes dimanche 16 août 2026.

Beddes Cher

Tarif : – –

Début : 2026-08-16
2026-08-16

Venez flâner dans le bourg et peut être y faire quelques trouvailles!
Amateurs de bonnes affaires, passionnés d’objets anciens ou simples curieux cette brocante est faite pour vous ! Le comité des fêtes vous proposera de quoi vous rafraichir tout au long de la journée.   .

Beddes 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 64 14 31 41 

English :

Flea market all day

