Loto à Beddes Beddes

Début : Dimanche 2026-12-06 14:30:00
Venez tenter votre chance au loto de Beddes!
Le comité des fêtes organise un loto à 14h30, ouverture des portes à 13h30. A gagner une semaine de location et nombreux autres lots! Restauration et buvette sur place. Inscription, conseillée et renseignements 06.64.14.31.41 ou 06.20.85.59.69. .
Beddes 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 64 14 31 41
English :
Come and try your luck at the Beddes Lotto!
